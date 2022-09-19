Пьяный 14-летний россиянин на ВАЗ влетел на крышу минивэна и попал на видео

В Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ оказался на крыше минивэна

В Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ без водительских прав оказался на крыше минивэна. Видео с места опубликовано в Telegram-канале «360».

На появившихся в сети кадрах видно, что искореженный отечественный автомобиль находится на крыше припаркованного минивэна. На месте происшествия работают медики.

Позже выяснилось, что мальчик на большой скорости врезался в Nissan Serena и каким-то образом влетел на его крышу.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Ижевске подросток поставил мотоцикл на одно колесо и врезался в грузовик. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом грузовика.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами.