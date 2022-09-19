Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяный 14-летний россиянин на ВАЗ влетел на крышу минивэна и попал на видео

В Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ оказался на крыше минивэна

В Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ без водительских прав оказался на крыше минивэна. Видео с места опубликовано в Telegram-канале «360».

На появившихся в сети кадрах видно, что искореженный отечественный автомобиль находится на крыше припаркованного минивэна. На месте происшествия работают медики.

Позже выяснилось, что мальчик на большой скорости врезался в Nissan Serena и каким-то образом влетел на его крышу.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Ижевске подросток поставил мотоцикл на одно колесо и врезался в грузовик. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом грузовика.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Экс-президент США рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО
Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
Вымогавшие 20 миллионов рублей у фермера бандиты задержаны в Омске
В Херсоне исключили возможность вторжения ВСУ
Китай ответил на заявления Байдена о защите Тайваня в случае атаки КНР
Карелин дал совет отстраненным российским спортсменам
Пьяный 14-летний россиянин на ВАЗ влетел на крышу минивэна и попал на видео
Украинские власти понадеялись на приезд Папы Римского
Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.