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Ехавший на одном колесе и врезавшийся в грузовик мотоциклист попал на видео

В Ижевске подросток поставил мотоцикл на одно колесо, врезался в грузовик и попал на видео

В Ижевске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Кадры инцидента публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По данным агентства, мотоциклом управлял 16-летний подросток. Он решил проехать на одном колесе и на большой скорости врезался в ехавший навстречу грузовик. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом грузовика.

РИА Новости уточняет, что пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами. О тяжести его состояния не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина на мотоцикле с надписью «пей» вместо номера сбежал от ДПС и погиб под колесами «Газели».

Валерий Розенберг
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