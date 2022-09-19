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Венгрия заявила о сохранении шанса на получение средств от ЕС

Глава Минюста Варга: Венгрия еще не потеряла средства ЕС, эта опасность даже не грозит
Юдит Варга

Юдит Варга. Фото: Pool / Reuters

Переговоры Венгрии с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно. Меры, которые были предложены Будапештом, устранили опасения комиссии — это сохраняет шанс на получение средств от Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила министр юстиции страны Юдит Варга, передает РИА Новости в понедельник, 19 сентября.

«Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности», — отметила Варга.

По словам чиновницы, Венгрия еще «не потеряла средства ЕС, и, судя по решению комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не грозит». «Если венгерское правительство выполнит свои обязательства, процедура условности будет завершена до конца года. В ближайшие недели и месяцы мы сосредоточимся на реализации и выполнении обязательств», — отметила она.

18 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена защищать Венгрию, которой грозит заморозка финансирования Евросоюза.

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Юлия Мискевич
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