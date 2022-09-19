Объединение академиков РАН назвало фарсом выборы главы организации

Академики из объединения «Клуб 1 июля» назвали предстоящие выборы главы РАН фарсом

Ученые Российской академии наук (РАН), принадлежащие к неформальному объединению «Клуб 1 июля», рассказали об устранении путем административного вмешательства двух перспективных кандидатов на выборах президента академии. Предстоящее голосование по выбору главы организации они назвали фарсом. Заявление академиков размещено на сайте клуба.

Члены неформального сообщества сочли оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы президента организации.

«Важнейшим принципом деятельности Российской академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де-факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН», — отмечается в заявлении «Клуба 1 июля».

К сообществу принадлежат около 50 академиков и свыше 100 членов-корреспондентов и профессоров РАН.

Выборы президента академии пройдут 20 сентября на общем собрании членов РАН. Президента организации путем голосования избирают на пять лет.

Ранее действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы учреждения. Источники отмечали, что такое решение он принял в последние два дня до голосования.

В списке кандидатов на пост главы РАН, утвержденных кабмином в июле, помимо Сергеева были еще три академика, а именно генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Дмитрий Маркович, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин.

В начале осени правительство согласовало кандидатуры Сергеева, Красникова и Марковича. Нигматулин в этот список не попал. По данным ТАСС, члены «Клуба 1 июля» планировали поддерживать на выборах кандидатуры Сергеева и Нигматулина.