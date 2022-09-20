Лукашенко высказался об ударе в спину по российским войскам через Белоруссию

Лукашенко пообещал, что через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет

Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

На встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем он напомнил, что поручал проработать действия на границе с Украиной.

«Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии в ходе открытого урока истории ответил на вопрос о значении слова денацификация. По его словам, сейчас часто слышат про национализм, нацизм и фашизм. «Если послушать меня, [президента России Владимира] Путина, русских или белорусов — мы националисты», — отметил он, уточнив, что националист — этот тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость.