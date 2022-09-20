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Европа использовала Китай для борьбы с зависимостью от российского газа

Европа закупила в Китае солнечные батареи для борьбы с зависимостью от российского газа

Фото: Wolfgang Kumm /dpa  / Globallookpress.com

Спрос на китайские солнечные батареи в Европе в последние полгода резко вырос, таким образом регион пытается компенсировать дефицит энергии, возникший в результате сокращения поставок газа из России. Об этом со ссылкой на материал китайских СМИ сообщает РИА Новости.

По данным Infolink Consulting LLC, в первые семь месяцев 2022 года европейские страны закупили батарей на 25,9 процента больше, чем за весь прошлый год. Общая мощность модулей составляет 51,5 гигаватта. С мая по август Европа использовала имеющиеся у нее солнечные батареи для получения 99,4 тераватт-часа энергии, что на 28 процентов больше, чем год назад.

Китай является крупнейшим в мире поставщиком фотовольтаической продукции. В прошлом году на поставки в Европу пришлось 46 процентов всего экспорта солнечных батарей. За первые семь месяцев этого года доля выросла до 55 процентов.

После ввода российских войск на территорию Украины Европа взяла курс на отказ от российских энергоносителей. С августа вступило в силу эмбарго на уголь, зимой должно заработать частично эмбарго на поставки нефти. Самой сложной остается ситуация с природным газом, заменить который особенно сложно.

По состоянию на конец сентября заполнение подземных газовых хранилищ идет с опережением графика, несмотря на остановку сразу двух газопроводов из России — «Ямал — Европа» и «Северный поток». В частности, сильнее других зависящая от российских поставок Германия заполнила ПХГ на 90 процентов.

В начале сентября Андрей Денисов, на тот момент посол России в Китае, признал, что китайская экономика зависит от торговли с Западом, поэтому Пекин не заинтересован в создании дополнительных сложностей в отношениях с западными партнерами из-за Москвы.

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Платон Щукин
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