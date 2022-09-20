В Совфеде ответили Шольцу на заявление об отказе признавать референдумы

Сенатор Джабаров предложил не признавать объединение ФРГ и ГДР в 1990 году

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России. В своем Telegram-канале он предложил не признавать объединение Германии, произошедшее в 1990 году.

«А давайте и мы теперь не признаем поглощение Федеративной Республикой Германии другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики. Там не было никакого референдума и мнением граждан ГДР никто не интересовался», — сказал сенатор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России. «Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — подчеркивал он.

