Ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта другого легендарного судна

РБК: ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта ледокола «Красин»

Первый в мире ледокол арктического класса «Ермак» разберут на запчасти для подготовки легендарного ледокола «Красин» к зимней навигации. Об этом 20 сентября пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Росморпорта» Василия Стругова.

Собеседник издания объяснил, что во флот «Росморпорта» входит около 300 судов, 268 из которых находятся в использовании. «На краткосрочный период эти суда, которые не в эксплуатации, помогли нам не выходить из деятельности. Они стали судами-донорами, что тут скрывать», — рассказал Стругов.

По информации издания, с «Ермака» снимут более 700 единиц оборудования. Его разборку будут проводить компании из Санкт-Петербурга.

По словам гендиректора, суда, используемые в качестве «доноров» запчастей, и так собирались списывать. Ускорить процесс компанию побудили антироссийские санкции.

Для решения сложностей с поставками запчастей «Росморпорт» планирует усовершенствовать ледоколы финской постройки. Модернизацию пройдут суда «Капитан Драницын», «Капитан Хлебников», «Капитан Чечкин», «Капитан Букаев», «Капитан Чадаев» и «Капитан Зарубин». По словам Стругова, компания заменит вспомогательные механизмы и основные агрегаты ледоколов на произведенные в России. Строительно-монтажные работы на этих судах запланированы на 2025-2029 годы.

Ранее в сентябре 2022 года совет участников судоходства по Северному морскому пути наметил основные задачи работы. Ими стали развитие ледокольного флота, создание с кафедры ледокольного сопровождения комфортных условий на десятилетия вперед, решение вопросов организации морского движения и развитие судостроения.