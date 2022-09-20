Психолог объяснила тренд на гороскопы и сравнила их с чипсами

Психолог Маргарита Зыкова: любовь к гороскопам связана с кризисом и верой в чудо

Тренд на астрологию связан с кризисом и верой человека в чудо, рассказала психолог Маргарита Зыкова. В эфире радио «Комсомольская правда» она объяснила любовь к гороскопам и сравнила их с чипсами.

Она предложила вспомнить историю страны. «Расцвет магов, прорицателей, гадалок всегда приходится на роковые минуты жизни Отечества: на сломы, кризисы, на огромные социальные потрясения. В каждом из нас живет маленький ребенок, и это замечательно. Мы хотим верить в чудо и в предопределенность», — разъяснила психолог.

При этом, продолжила Зыкова, хотя астрология не является наукой, ее можно считать формой познания мира, лежащей в основе мифологического мышления и искусства. «Но, когда это превращается в товар массового спроса, ценность информации неукротимо стремится к нулю. И к сожалению, для людей, у которых локус контроля внешний, это может быть серьезной проблемой. Люди могут отказываться от каких-то решений, потому что они прочитали гороскоп»», — сетует психолог.

Психолог предостерегла от попыток подогнать свои планы под гороскопы. «Это как вариант развлечения, наряду с тем, чтобы почитать анекдоты. Это чипсы для мозга, не еда, а пищевое развлечение», — заключила Зыкова.

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