Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: все попытки наступления ВСУ терпят крах

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки наступления украинских войск в регионе терпят крах. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постоянно попадают под огонь и несут большие потери». При этом украинская армия продолжает обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, подчеркнул Стремоусов.

Замглавы администрации добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.

Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России. «Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.