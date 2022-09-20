Президент Ирана ушел от ответа на вопрос о массовых казнях

Президент Ирана впервые дал интервью западным СМИ и прокомментировал массовые казни

Президент Ирана Ибрахим Раиси дал первое интервью зарубежному изданию и ушел от ответа на вопрос о массовых казнях 1988 года. Интервью опубликовали CBS news.

Журналистка спросила Раиси, жалеет ли он о своем участии в комиссии, вынесшей смертные приговоры пяти тысячам политических диссидентов в 1980-х годах. Политик ушел от прямого ответа и в свою очередь спросил, есть ли у журналистки доказательства. «Это клевета и домыслы, выдвинутые МЕК ("Организацией моджахедов иранского народа" — прим. "Ленты.ру")... Любой, кто совершает преступления в Иране, предстает перед судом и получает наказание», — сказал Раиси. Он также добавил, что члены МЕК совершали теракты, поэтому заслужили казнь.

МЕК, или ОМИН — «Организация моджахедов иранского народа», основанная в 1965 году и признанная террористической организацией в Иране. МЕК выступает за установление светского режима в Исламской Республике и свержение нынешнего руководства страны.

С 1980-х годов власти Ирана активно боролись с моджахедами, в частности, закрыли офисы и редакции ОМИН и арестовали лидеров организации. В 1986-1987 годах Иран провел военные операции против моджахедов, — «Наср-1» и «Наср-2», — целью которых было уничтожение партизанских баз МЕК у границ Ирана с Ираком.

В 1988 году ОМИН совершили несколько терактов в Иране. Считается, что после этого власти страны отдали приказы о массовых казнях. При этом, как указывают ряд западных СМИ, многие из осужденных отбывали тюремные сроки, поэтому не могли быть причастны к терактам. Точное число казненных неизвестно, но разные источники сообщают о нескольких тысячах убитых.

На Западе считают, что нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси причастен к массовым казням, поскольку в 1980 годах он был заместителем прокурора Тегерана.