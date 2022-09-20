Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Более миллиарда рублей выделили на жилье сиротам в российском регионе

В Иркутской области выделили 1,2 миллиарда рублей на жилье сиротам
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В 2022 году власти Иркутской области выделили на социальные выплаты для приобретения жилья детям-сиротам более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации российского региона.

Отмечается, что в 2021 году на жилье для сирот было выделено 255,9 миллиона рублей, помощь получили 156 человек. В 2022 году сума выплат составила 1,2 миллиарда, а число получателей — 452 человека.

Изначально право на социальную выплату в Иркутской области предоставлялось работающим и имеющим детей сиротам в возрасте от 23 лет, однако с декабря 2021 года поддержку могут получить сироты с 18 лет. Губернатор региона Игорь Кобзев предложил внести изменения в законодательство о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам, получающим профессиональное образование.

В феврале в России нашли способ решить проблему жилья для сирот — в Госдуме предложили сохранять детям прописку в интернатах до получения недвижимости от государства. Сейчас сироты лишаются прописки после окончания обучения, хотя зачастую не могут позволить себе снимать квартиру.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Вучич заявил об отзыве еще одной страной признания Косово
США пообещали меры против России при вхождении в ее состав частей Украины
Аршавин одной фразой оценил недопуск сборной России на Евро-2024
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Стало известно число избирателей на референдуме в Запорожской области
Британия заявила о продолжении выделения военной помощи Украине в 2023 году
В Запорожье сделали заявление о границах после референдума
Вучич допустил расширение конфликта на Украине
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.