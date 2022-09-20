Более миллиарда рублей выделили на жилье сиротам в российском регионе

В Иркутской области выделили 1,2 миллиарда рублей на жилье сиротам

В 2022 году власти Иркутской области выделили на социальные выплаты для приобретения жилья детям-сиротам более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации российского региона.

Отмечается, что в 2021 году на жилье для сирот было выделено 255,9 миллиона рублей, помощь получили 156 человек. В 2022 году сума выплат составила 1,2 миллиарда, а число получателей — 452 человека.

Изначально право на социальную выплату в Иркутской области предоставлялось работающим и имеющим детей сиротам в возрасте от 23 лет, однако с декабря 2021 года поддержку могут получить сироты с 18 лет. Губернатор региона Игорь Кобзев предложил внести изменения в законодательство о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам, получающим профессиональное образование.

В феврале в России нашли способ решить проблему жилья для сирот — в Госдуме предложили сохранять детям прописку в интернатах до получения недвижимости от государства. Сейчас сироты лишаются прописки после окончания обучения, хотя зачастую не могут позволить себе снимать квартиру.