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В России нашли решение проблемы жилья для сирот

В Госдуме предложили сохранять детям-сиротам прописку в интернатах до получения жилья

Детям-сиротам захотели сохранить прописку в интернатах до получения жилья от государства. С таким предложением выступила Государственная Дума, сообщают «Известия».

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Авторы инициативы подчеркивают, что в России несколько сотен тысяч детей без жилья и постоянной регистрации. Предполагается, что новое законодательство решит эту проблему. Сейчас дети-сироты лишаются прописки после окончания обучения в образовательных учреждениях, хотя многие из них не могут найти достаточно средств даже для того, чтобы снимать квартиру.

«В свою очередь, по состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. При этом 199 700 детей-сирот из вышеуказанных списков не могут реализовать свое право на жилище, несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Автор законопроекта, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что многократно получала обращения подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации. «Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия», — рассказала Лантратова.

При этом президент некоммерческой организации «Дети-сироты» Анатолий Бигус подчеркнул, что проблему вряд ли удастся решить путем предоставления жилплощади. По его словам, более эффективным способом было бы стимулировать семьи усыновлять детей. Для этого Бигус предложил предоставлять определенные льготы. Например, бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке.

Ранее в феврале в Барнауле чиновники попали под суд по уголовному делу о халатности после того, как поселили сироту в квартиру с плесенью. Помещение не соответствовало строительным и санитарным нормам: по стенам распространялся грибок, а из-под пола дул холодный воздух. Следователи решили, что квартира предоставляет угрозу для здоровья жильцов.

Нина Ташевская
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