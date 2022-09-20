Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Югре проведут интернет к труднодоступным стойбищам коренных народов

В Сургутском районе до конца 2022 года подключат восемь новых IT-стойбищ

Фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры пообещала до конца 2022 года провести высокоскоростной интернет к восьми новым стойбищам, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, общее количество IT-стойбищ в округе вырастет до 29, а сам проект подключения ко всемирной паутине, который был запущен в 2019 году, охватит более 1400 человек. Отмечается, что для проведения коммуникаций и доставки крупногабаритного оборудования в труднодоступные регионы специалистам приходится передвигаться на наземном, воздушном и речном транспорте, а также идти пешком по некоторым заболоченным участкам.

«Цифровые технологии значительно облегчают жизнь таежным жителям. Не выезжая с угодий, они могут пользоваться различными сервисами: оформлять через Госуслуги пособия, субсидии, компенсации, записываться к врачам, привлекать на стойбища туристов», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Ранее в июле в Магаданской области на Нюклинской косе прошел национальный эвенкийский праздник «Бакылдыдяк». На мероприятие съехались представители стойбищ из округов региона, в том числе эвены, коряки и ительмены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии
Адвокат отказалась от скромных нарядов в пользу вещей с декольте назло хейтерам
Рогов предложил переименовать Запорожскую область
Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ
Рассчитан риск появления болезней сердца при легком течении COVID-19
Представитель Пугачевой прокомментировал проверку после поста певицы
Раскрыты последствия санкций для экономики России
На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк
Жители Донбасса, Запорожья и Херсона высказались о присоединении к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.