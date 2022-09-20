В Югре проведут интернет к труднодоступным стойбищам коренных народов

В Сургутском районе до конца 2022 года подключат восемь новых IT-стойбищ

Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры пообещала до конца 2022 года провести высокоскоростной интернет к восьми новым стойбищам, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, общее количество IT-стойбищ в округе вырастет до 29, а сам проект подключения ко всемирной паутине, который был запущен в 2019 году, охватит более 1400 человек. Отмечается, что для проведения коммуникаций и доставки крупногабаритного оборудования в труднодоступные регионы специалистам приходится передвигаться на наземном, воздушном и речном транспорте, а также идти пешком по некоторым заболоченным участкам.

«Цифровые технологии значительно облегчают жизнь таежным жителям. Не выезжая с угодий, они могут пользоваться различными сервисами: оформлять через Госуслуги пособия, субсидии, компенсации, записываться к врачам, привлекать на стойбища туристов», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Ранее в июле в Магаданской области на Нюклинской косе прошел национальный эвенкийский праздник «Бакылдыдяк». На мероприятие съехались представители стойбищ из округов региона, в том числе эвены, коряки и ительмены.