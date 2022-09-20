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Начальник полиции поселка Янтарный брал взятки от янтарщиков

Экс-начальник отдела полиции поселка Янтарный получил 3 года за взятки от янтарщиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Светлогорский горсуд вынес приговор 40-летнему бывшему начальнику отдела полиции поселка Янтарный, признанного виновным в ряде коррупционных преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Калининградской области.

Следствие и суд установили, что в феврале 2021 года майор сговорился с начальником Светлогорского отдела полиции и замглавы отделения полиции города Пионерский на совершение должностного преступления. Один из них подкинул местному жителю в моторную лодку янтарь, чтобы привлечь его к административной ответственности и изъять судно.

Кроме того, с февраля по март 2021 года полицейский брал взятки от шестерых добытчиков янтаря. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 175 тысяч рублей.

На следствии майор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на сообщников. Экс-полицейскому назначено наказание сроком на три года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен специального звания майор полиции.

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Любовь Ширижик
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