Украинских чиновников будут обучать за границей бесплатно

Кабмин Украины постановил обучать госслужащих за границей за счет международных доноров

Кабинет министров Украины утвердил положение о бесплатном обучении чиновников за границей. Об это сказано в соответствующем постановлении номер 1028, опубликованном на сайте ведомства.

В тексте документа говорится, что обучение госслужащих, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций будет проводиться за счет международных доноров.

«Профессиональное обучение проводится путем подготовки, повышения квалификации, стажировки, участия в мероприятиях по обмену опытом», — объясняется в положении.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил обязать чиновников пройти военную подготовку. По его словам, военные навыки должны стать обязательным требованием для работы на госслужбе. Сотрудник ведомства также добавил, что все сферы должны предусматривать необходимость быть готовым к обороне.