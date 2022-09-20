Раскрыт статус вооруженных добровольцев Донбасса в случае референдума

Депутат Картаполов заявил, что добровольцы из ДНР и ЛНР смогут стать российскими военными

В случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Российской Федерации добровольцы этих республик смогут стать полноправными военнослужащими Вооруженных сил России. Данные о таком статусе раскрыл председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в военном плане будет укреплена ситуация в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России после проведения референдумов.

«Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций», — заявил Картаполов.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал необратимыми результаты предстоящих референдумов в Донбассе.