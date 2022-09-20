Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе

Зампред Совбеза Медведев счел необратимыми результаты предстоящих референдумов в Донбассе

Результаты предстоящих референдумов в Донбассе станут необратимыми, эти решения никто не сможет повернуть вспять. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он также объяснил, почему проведения референдумов боятся на Западе и в Киеве. «Важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — отметил Медведев, рассуждая о результатах будущих референдумов в Донбассе.

Зампред Совбеза подчеркнул, что проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что будущее жителей Донбасса неразрывно связано с Россией. По его мнению, жителям Донбасса важно чувствовать, что они защищают родину.

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

В тот же день с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.