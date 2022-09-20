Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе

Зампред Совбеза Медведев счел необратимыми результаты предстоящих референдумов в Донбассе
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьеф / Reuters

Результаты предстоящих референдумов в Донбассе станут необратимыми, эти решения никто не сможет повернуть вспять. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он также объяснил, почему проведения референдумов боятся на Западе и в Киеве. «Важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — отметил Медведев, рассуждая о результатах будущих референдумов в Донбассе.

Зампред Совбеза подчеркнул, что проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что будущее жителей Донбасса неразрывно связано с Россией. По его мнению, жителям Донбасса важно чувствовать, что они защищают родину.

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

В тот же день с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе
Бородина предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках
Стало известно о смерти актера из сериала «Глухарь»
Стала известна сумма финансовой поддержки Украины от Британии на 2023 год
Вуди Аллен не станет завершать кинематографическую карьеру
Стал известен заработок Усика за профессиональную карьеру
Психологи назвали первые признаки аутизма у детей
Эрдоган оценил шансы Украины вернуть занятые Россией территории
Назван срок запуска первой в истории России миссии на Луну
Женщина сделала модную стрижку в домашних условиях и удивила фанатов результатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.