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Участники фестиваля «Катык» в Татарстане выпили более 120 литров напитка

В Зеленодольском районе Республики Татарстан впервые состоялся этнофестиваль «Катык»

Фото: Shutterstock

В Зеленодольском районе Республики Татарстан впервые состоялся этнофестиваль «Катык». По подсчетам администрации района, участники мероприятия выпили более 120 литров кисломолочного напитка, передает «Татар-информ».

Отмечается, что гостей фестиваля угощали не только катыком местного производства, но и напитком из Башкирии, Марий Эл и Чувашии. Желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению катыка.

«Это первый этнофестиваль "Катык" в Республике Татарстан. Я уверен, в последующие годы он будет развиваться, станет более масштабным, традиционным. Но именно сегодня мы даем старт новой истории», — заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В рамках этнофестиваля прошли выступления фольклорных групп республики и соседних регионов, также были проведены мастер-классы по созданию кукол-оберегов и вязанию крючком. Также на «Катыке» работала ярмарка изделий народных мастеров и фермерских экопродуктов.

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Евгений Шульгин
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