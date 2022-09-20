Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ранивший кондуктора ножом россиянин получил четыре года колонии

В Казани мужчина, ударивший ножом кондуктора за просьбу оплатить проезд, получил 4 года

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

В Казани суд приговорил к четырем годам колонии 24-летнего местного жителя, который отказался платить за проезд и ударил ножом кондуктора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следствие и суд установили, что 24 апреля в салоне троллейбуса №1 пассажир отказался оплачивать проезд. Из-за этого между ним и 26-летним кондуктором произошел конфликт. Мужчина вынул нож и ударил кондуктора в живот. С ранением пострадавший был госпитализирован.

Напавший был в состоянии опьянения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Московская биржа прекратит торги британским фунтом
Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение по Украине
Девушку сравнили с сороконожкой в сети из-за аномально длинного торса
В Москве зафиксировали снижение цен на квартиры
Макрон понадеялся на разговор с Путиным в ближайшее время
США заявили о непризнании результатов референдумов о присоединении к России
В Энергодаре сообщили о повреждении из-за обстрела системы охлаждения ЗАЭС
Стюардесса показала пять образов в униформе и покорила пользователей сети
Россиян предупредили об опасных последствиях перенесенных «на ногах» инфекций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.