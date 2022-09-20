Ранивший кондуктора ножом россиянин получил четыре года колонии

В Казани мужчина, ударивший ножом кондуктора за просьбу оплатить проезд, получил 4 года

В Казани суд приговорил к четырем годам колонии 24-летнего местного жителя, который отказался платить за проезд и ударил ножом кондуктора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следствие и суд установили, что 24 апреля в салоне троллейбуса №1 пассажир отказался оплачивать проезд. Из-за этого между ним и 26-летним кондуктором произошел конфликт. Мужчина вынул нож и ударил кондуктора в живот. С ранением пострадавший был госпитализирован.

Напавший был в состоянии опьянения.