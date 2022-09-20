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Найденный в КБР символ матриархата покажут в Музее современной истории России

В Государственном музее современной истории России покажут найденную в КБР статуэтку

Фото: Государственный центральный музей современной истории России

В Государственном центральном музее современной истории России откроется выставка «Кабардино-Балкария. Путь через века», на которой представят уникальную каменную женскую статуэтку, символизирующую матриархат. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка откроется 21 сентября и продлится до 23 октября. На ней также представят изделия кузнечного, оружейного, ювелирного, шорного, золотошвейного, войлочного искусства с древнейших времен и до наших дней из фондов Национального музея КБР и частных собраний.

«Самый древний экспонат — небольшая женская статуэтка из камня, найденная в 1923 году при раскопках Нальчикского могильника. Захоронение датируется концом IV — началом III тысячелетия до нашей эры. Подобные фигурки были обнаружены во многих могильниках данного периода, что наталкивает на мысль о том, что это был период матриархата и статуэтка — символ богини — правительницы рода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расцвет меди и бронзы на выставке представлен находками из раскопок майкопской и северокавказской археологических культур.

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Варвара Кошечкина
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