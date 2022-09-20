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Альпинист назвал возможное местонахождение останков Сергея Бодрова-младшего

Альпинист назвал склон рядом с селом Старая Саниба возможным местом гибели Сергея Бодрова

Фото: Иосиф Короткий / Wikimedia

Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего ровно 20 лет назад при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье (Северная Осетия), могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали его и пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба (другое название — Горная Саниба). Такую версию в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов, одним из первых оказавшийся на месте катастрофы.

Существует несколько версий, где были и что делали Бодров и около 40 участников съемок его фильма в момент, когда сошел ледник. По одной из них, они уже покидали ущелье и были в автомобильном тоннеле, где позже и шла поисковая операция, по другой — устроили пикник, по третьей — случайно оказались в гостях у местных жителей, у которых проходили поминки. Рыжанов придерживается последней.

«Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку, — считает собеседник "Ленты.ру". — Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели».

Там, на глубине 10-15 метров, и могут до сих пор находиться останки погибших членов съемочной группы, считает он.

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30-летний Сергей Бодров-младший и его спутники пропали без вести 20 сентября 2002 года, когда в Кармадонское ущелье сошел ледник Колка. Катастрофу спровоцировало то, что с восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. Она упала в ложе ледника Колка и спровоцировала срыв всей находившейся в ней массы — лед и камни лавиной пошли вниз. Поток остановился на подходе к поселку Гизель, где проживали около семи тысяч человек. Точное число жертв катастрофы неизвестно, но может достигать 150 человек.

Бодров-младший — российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий и актер, известный по фильмам «Кавказский пленник», «Брат», «Брат 2» и «Война».

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Владимир Шумаков
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