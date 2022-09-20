Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убийство российского предпринимателя из кровной мести попало на видео

Появилось видео убийства киллером бизнесмена Аушева

Убийство предпринимателя в Назрани попало на видео: предполагается, что основной мотив — кровная месть. Кадры во вторник, 20 сентября, распространил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как киллер, разговаривая по мобильному телефону, поджидает жертву. По данным Telegram-канала, его жертва — руководителя строительной фирмы. На короткой дистанции убийца достает пистолет и расстреливает бизнесмена. После этого он убегает к припаркованному авто, садится на водительское место. Его жертва лежит на земле без движения.

Погибший — местный бизнесмен Муса Аушев, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Описан порядок мобилизации в России
Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки
Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии
Подсчитан объем выбрасываемых в Европе продуктов
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью доставки суши
Назван выгодоприобретатель от ситуации на Украине
ЦБ рассказал о нелегальных платежах в криптовалюте
Погибший в ДТП актер Пускепалис ехал в «броневике»
Хоккеист Федотов отказался обжаловать решение о призыве в армию
Пассажир самолета впал в бешенство на борту и устроил драку с членами экипажа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.