Убийство российского предпринимателя из кровной мести попало на видео

Появилось видео убийства киллером бизнесмена Аушева

Убийство предпринимателя в Назрани попало на видео: предполагается, что основной мотив — кровная месть. Кадры во вторник, 20 сентября, распространил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как киллер, разговаривая по мобильному телефону, поджидает жертву. По данным Telegram-канала, его жертва — руководителя строительной фирмы. На короткой дистанции убийца достает пистолет и расстреливает бизнесмена. После этого он убегает к припаркованному авто, садится на водительское место. Его жертва лежит на земле без движения.

Погибший — местный бизнесмен Муса Аушев, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.