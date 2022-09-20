МЧС «Талибана» обвинило джиннов в пожарах в Афганистане

МЧС «Талибана» заподозрило джиннов в пожарах в одной из провинций Афганистана

МЧС «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) заподозрило джиннов в пожарах в одной из провинций Афганистана. Об этом сообщает агентство Shafaqna со ссылкой на слова официального представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями Мохаммада Насима Хаккани.

По его словам, в пожарах в районе Чак, центральной провинция Майдан-Вардак, где за несколько суток сгорело минимум четыре дома, может быть виновата «нечистая сила», а именно джинны. На место происшествия талибы направили комиссию для выяснения деталей. В состав делегации включены религиоведы.

Как сообщает Sputnik Афганистан, в районе Файзабад, в афганской провинции Джаузджан, за 25 дней сгорело более 200 единиц жилья. Без крова остались свыше тысячи семей.

Губернатор провинции Дамла Шуайба также обвинил в пожарах джиннов и даже проинструктировал местных жителей о способе избавления от них. Он посоветовал читать Священный Коран, кипятить воду и изнутри обрызгивать ей все четыре стены дома. По его словам, после такого «шайтан не сунется минимум неделю».