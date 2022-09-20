Автор поправок к Уголовному кодексу отказалась связывать их с мобилизацией

Сенатор Ковитиди отказалась связывать поправки к Уголовному кодексу с мобилизацией

Проект закона о поправках к Уголовному кодексу по внесению в него понятий «мобилизация» и «военное время» не связан с мобилизацией, заявила соавтор законопроекта сенатор Ольга Ковитиди в комментарии телеканалу «Россия 24». Ее слова приводит «Интерфакс».

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — заявила сенатор.

Она отметила, что принятые Госдумой поправки будут действовать лишь в случае объявления военного положения.

Ранее московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов в разговоре с «Лентой.ру» описал порядок мобилизации в России.