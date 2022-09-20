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В Госдуме объяснили быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени

Депутат Соболев о принятии поправок о мобилизации: РФ находится в условиях гибридной войны

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия находится в условиях гибридной войны, объявленной Западом. Так он объяснил быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени, пишет «Подъем».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что нынешнее время военным считать нельзя. «У нас мирное время, но проводится специальная военная операция. Против России ведется гибридная война: на дипломатическом, политическом, экономическом, санкционном, спортивном, культурном уровне», — добавил парламентарий.

По его словам, эти вопросы назрели давно. «Они необходимы как воздух» для того, чтобы российские военные в условиях ведения боевых действий вели их согласно законам, соответствующим этим боевым действиям.

20 сентября Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Согласно документу, в пункте «л» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

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Сергей Истомин
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