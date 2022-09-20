ОБСЕ сделала заявление по вопросу проведения референдума в Донбассе

ОБСЕ осудила планы провести референдумы в Донбассе и других областях

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуждает планы провести референдумы на «оккупированных территориях Украины», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Действующий председатель международной организации, глава МИД Польши Збигнев Рау, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, а также директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи осудили предстоящие референдумы.

По их словам, любое голосование на этих территориях может быть проведено «только законными органами власти с соблюдением национального законодательства и международных стандартов».

«Поэтому запланированные референдумы будут незаконными», — сделали они заявление по вопросу проведения голосования в Донбассе и других областях.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.