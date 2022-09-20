Умер председатель одной из трех политических партий КНДР

ЦТАК: умер председатель Центрального комитета Социал-демократической партии КНДР Пак Ен Ир

Председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Северной Кореи и заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Пак Ён Ир умер на 57-ом году жизни. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Пак Ён Ир с горячей любовью к Родине и нации самоотверженно боролся за процветание и развитие нашего государства, независимое воссоединение страны», следует из сообщения агентства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил венок к могиле политика и выразил соболезнования в связи с его кончиной.

Пак Ён Ир родился в 1966 году. Ранее он занимал пост зампредседателя Комитета по мирному воссоединению страны, занимающегося межкорейскими отношениями, принимал участие в переговорах северокорейского Красного Креста с Сеулом, руководил переговорами по вопросам воссоединения семей, разлученных во время Корейской войны.

В декабре ЦТАК сообщило о смерти Ким Ён Чжу, младшего брата основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена. Ким Ён Чжу родился в 1920 году и после прихода старшего брата к власти занимал ряд руководящих постов. Он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году на этой должности его сменил сын Ким Ир Сена — Ким Чен Ир.