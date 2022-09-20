Ребенка с болезнью почек не пускали в туалет в тихий час в российском детсаду

В новосибирском детсаду ребенка с болезнью почек не отпускали в туалет в тихий час

В новосибирском детском саду пятилетнего ребенка, у которого есть проблемы с почками, не пускали в туалет во время тихого часа. Об этом сообщила мать мальчика, ее слова приводит Telegram-канал Mash Siberia.

«Проблемы с почками явно выявилась в том году. Мы лежали в больнице, после которой пришли [в детский сад] и принесли выписку нашему медику с четкими рекомендациями», — рассказала женщина.

Мать ребенка также устроилась в этот детский сад воспитателем в другой группе. Она вспомнила, что, несмотря на запреты врача употреблять витамин С, воспитатели все равно давали ребенку чай с лимоном по невнимательности, после чего у мальчика ухудшалось состояние.

Ранее в Дагестане воспитательница частного детсада избила ребенка с особенностями развития, это попало на видео. Камеры в детсаду сняли, как она толкает ребенка к стене, бьет его и отчитывает. Позже женщина призналась, что делала это неоднократно.