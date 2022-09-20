В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 28 сентября

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 28 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя доступные воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в сентябре белорусская авиакомпания «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Египет через территорию России по «спрямленному» маршруту, без технической посадки. Расчетное время в пути составит около семи часов.