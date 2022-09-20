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Россиянам разъяснили правила призыва на военные сборы

Юрист Черноусов: при невозможности пройти военные сборы все равно нужно прийти в военкомат

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Если россиянин получил повестку о явке в военкомат для прохождения военных сборов и проигнорировал ее, ему будет грозить уголовная ответственность и розыск, заявил адвокат Евгений Черноусов. По его словам, если по какой-то причине человек не может пройти сборы, он обязан все равно явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы. Правила призыва на военные сборы адвокат разъяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Государственной думе приняли законопроект, согласно которому гражданам, находящимся в запасе и не явившимся на военные сборы, будет грозить срок до десяти лет.

Речь в данном случае идет о тех, кто отслужил в армии или имеет какую-то необходимую специальность. Они будут обязаны явиться на сборы в случае необходимости

Евгений Черноусовадвокат

Юрист напомнил, что по закону о всеобщей воинской обязанности, граждане, призванные на военные сборы, проходят подготовку, обучаются владению новыми видами оружия, а потом могут быть направлены в места боевых действий.

«Конечно, человек может не иметь возможности пройти сборы по каким-то причинам. Например, из-за заболевания. Но в таком случае, когда приходит повестка, он все равно должен явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, чтобы его не объявили в розыск. Если он не приходит, то логично, что сразу возникает множество вопросов: может, человек не пришел, потому что, к примеру, поменял адрес? Здесь уже нужно проводить проверку», — рассказал правозащитник.

Проблема, по его словам, в том, что на проведение проверки необходимы ресурсы, которых может просто не оказаться. Именно по этой причине, в том числе, необходимы дополнения и разъяснения к новому законодательству.

«Необходимо прописывать, кто подлежит призыву на военные сборы, кто не принадлежит. Как проводить проверки, когда возбуждать уголовные дела», — считает юрист.

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Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому военнослужащих России, добровольно сдавшихся в плен при отсутствии признаков госизмены, будут наказывать лишением свободы сроком до десяти лет.

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Наталия Белова
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