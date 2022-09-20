Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Чумаков предрек спад заболеваемости COVID-19 в России через 1-1,5 месяца

На текущий момент в крупных городах и остальных регионах России наблюдается разнонаправленное движение заболеваемости COVID-19, рассказал вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом относительно сроков спада его распространения.

Так как в крупных городах новая волна заболеваемости COVID-19 вспыхнула раньше, там уже намечается спад, поделился наблюдением вирусолог. В регионах же, напротив, сейчас наблюдается подъем, отметил он.

Я думаю, что в крупных городах спад, который сейчас наметился, правда, он еще немного пологий, будет продолжаться, и мы увидим существенное снижение в течение двух-трех недель, а в регионах, возможно, еще месяца полтора будет. Этот прогноз очень условный, но мне кажется, что по стране явный спад будет где-то через месяц-полтора Петр Чумаков вирусолог

По словам вирусолога, прогнозировать развитие ситуации очень сложно, так как каждая волна и разновидность вируса своеобразны. Кроме того, реальный масштаб волны может быть гораздо больше, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику.

«В какой-то момент возникнет такая теоретическая ситуация, когда большинство тех, кто мог заразиться, уже заразился, и тогда резко пойдет спад заболеваемости, потому что уже не будет людей, которые могут заболеть», — подытожил профессор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит и допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре, а врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян укрепить «первую линию обороны» против ковида и вернуться к ношению масок в общественных местах.

