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Стилистка раскрыла способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Стилистка Джордан Столч посоветовала добавлять к образам четкие горизонтальные линии

Фото: @jordanstolch

Персональная стилистка Джордан Столч раскрыла способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Модный консультант дала полным женщинам несколько рекомендаций по стилю, приведя в пример американскую актрису Октавию Спенсер. Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jordanstolch показала фотографию знаменитости, на которой она запечатлена в узких брюках и красной асимметричной кофте. «Бесформенные вещи делают вас еще больше», — сказала Столч.

После этого эксперт продемонстрировала другой образ Спенсер. На нем обладательница премии «Оскар» позирует в обтягивающих джинсах и розовом свитере с объемными рукавами. По словам блогерши, данная одежда соответствует типу фигуры артистки. В связи с этим, опираясь на данный пример, она посоветовала зрительницам добавлять к своим образам четкие горизонтальные линии.

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Затем специалистка опубликовала третье фото актрисы, на котором она предстала перед фотографами в сером облегающем платье и коротком кожаном жакете. Столч отметила, что данный наряд является неудачным из-за ткани, из которой изготовлена первая названая вещь. Такой материал добавляет силуэту дополнительный объем, утверждает юзерша. В подобном случае лучше выбирать топы с рюшами, запахом или драпировкой.

Подписчики поблагодарили блогершу за советы в комментариях под роликом. «Было очень полезно послушать твои рекомендации», «Отличное видео! Мне эти советы были очень нужны. Я надеюсь, что вы сделаете больше видео о женщинах с формами», — высказывались они.

В августе стилистка Клэр Холл раскрыла простой способ скрыть округлый живот с помощью правильно подобранной одежды. Юзерша с никнеймом clubfortyclaire утверждает, что скорректировать фигуру помогут широкие брюки-палаццо на завышенной талии. По мнению Холл, подобные фасоны делают ноги зрительно длиннее, а выпирающий живот — плоским.

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Мария Винар
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