Фрагмент советского мультфильма вызвал споры среди иностранцев

Пользователи Reddit не увидели в мультфильме «Трое на острове» расистского подтекста

Пользователь Reddit опубликовал отрывок из советского мультфильма «Трое на острове», вышедшего в 1986 году, предложив оценить, есть ли в нем расистский подтекст. Несмотря на то, что большинство иностранных комментаторов не увидели в мультфильме этого явления, ролик вызвал споры о расизме в России.

Речь идет о фрагменте, в котором главный герой превратил своего друга в темнокожего, использовав при этом слово «негритенок», считающееся неполиткорректным в современной западной культуре. После этого превращенный обрадовался и, пританцовывая, многократно повторил возглас «тумба-юмба».

В комментариях под постом некоторые пользователи сочли, что отрывок мультфильма свидетельствует о существовании расизма в советской культуре. При этом некоторые из них задавались вопросом о том, использовался ли в России в какой-либо момент истории рабский труд темнокожих. Другие отнеслись с юмором к мультфильму, отметив, что именно так, приговаривая «тумба-юмба», они до сих пор отмечают радостные события в своей жизни. При этом пользователи, бывавшие в России, рассказали, что неполиткорректное слово и до сих пор активно используется в стране и не всегда является попыткой оскорбить темнокожих людей.

В то же время некоторые комментаторы обратили внимание на то, что именно Советский Союз десятилетиями помогал странам Африки в борьбе за независимость от колонизаторов-империалистов, а также в выстраивании инженерной, научной и социальной инфраструктуры.

«Действия всегда важнее слов. Негативных стереотипов об африканцах в СССР было, безусловно, гораздо меньше, чем вы пытаетесь представить», — заключил один из пользователей.

Ранее парень из Чили попытался отыскать с помощью Reddit информацию о мультфильме про Пиноккио, который он смотрел в детстве. Благодаря порталу иностранец узнал о его советском происхождении — произведение оказалось мультфильмом «Приключения Буратино». Открытие удивило его.