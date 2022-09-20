Россиян предупредили о резком росте спроса на известное направление на Новый год

АТОР: спрос на новогодние туры в Турцию вырастет на 30-40 процентов

Эксперты туристической отрасли ожидают, что спрос на туры на Новый год в Турцию вырастет минимум на 30-40 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По наблюдениям туроператоров, бронирования на зимний период идут лучше, чем в начале предыдущей осени. Например, в PEGAS Touristik заявили, что ожидают прирост туристов на новогодние даты в пять раз больше по сравнению с прошлым годом. В ANEX Tour также заметили резкий скачок спроса — по данным компании, в середине сентября 2021 года путешественники забронировали в 25 раз меньше туров на Новый год.

Как стало известно, спросом пользуются не только новогодние туры в Стамбул, но также и другие направления Турции, например пятизвездочные отели в Анталье и горнолыжные курорты. Эксперты предупредили, что стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом также вырастет, главным образом из-за подорожания авиаперевозок. При этом отмечалось, что «пока цены находятся на приемлемом уровне».

Так, с FUN&SUN недельные новогодние каникулы в Анталье можно провести минимум за 140 тысяч рублей на двоих, с PEGAS Touristik «все включено» в отелях разных категорий — от 136,3 тысячи рублей, а короткие туры от четырех ночей — от 80,7 тысячи рублей. Семь ночей в пятизвездочном отеле с уже включенным новогодним ужином у ANEX Tour обойдутся от 172,8 тысячи рублей.

Ранее в сентябре в АТОР посоветовали российским туристам запасаться наличной валютой перед поездкой на курорты Турции. Эксперты обратили внимание путешественников на перебои в обслуживании карт «Мир» и порекомендовали брать с собой доллары или евро на необходимые расходы вне отеля.