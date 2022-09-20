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Блогерша отказалась сбрить монобровь с фразой «это моя любимая черта внешности»

Блогерша Кена Джонель отказалась избавляться от моноброви, несмотря на критику хейтеров

Фото: @kenahjonel

Блогерша Кена Джонель из Остина, штат Техас, США, отказалась избавляться от сросшихся бровей с фразой «это моя любимая черта внешности». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала густые брови, которые срослись в области надпереносья. При этом она отметила, что из-за данной особенности подвергалась оскорблениям в соцсетях со стороны хейтеров. По словам американки, ее сравнивали с обезьяной и велели покончить с собой. Однако инфлюэнсерша заявила, что любит указанную растительность на своем лице.

«В детстве надо мной издевались за монобровь, за низкий рост, за волосы на теле и за многое другое. Из-за этого я была очень неуверенной в себе, и мне потребовалось очень много времени, чтобы себя полюбить. Мне грустно, что есть другие женщины, самооценка которых также пострадала из-за однобокого взгляда на красоту, из-за того, что мы фокусируемся на мнении мужчин. На самом деле не существует единого стандарта привлекательности», — заявила Джонель.

В июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. По словам девушки, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают.

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Алина Гостева
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