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В Одессе врачам выдали йодид калия на фоне обстрелов Запорожской АЭС

РИА Новости: в Одессе врачам выдали йодид калия от радиации из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Одесским врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Как рассказали украинские военные российским, препараты выдали в конце прошлой неделе с инструкцией применять их, если произойдет радиационное или химическое поражение местности.

Отмечается, что йодидом калия снабдили не только военные госпитали, но гражданские больницы и поликлиники.

Йодид калия предназначен для защиты щитовидной железы от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.

Ранее сообщалось, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС. Уточнялось, что некоторые страны отказались участвовать в голосовании, а Россия и Китай выступили против принятия документа.

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Алевтина Запольская
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