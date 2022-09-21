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Названа стоимость отдыха на популярном зарубежном направлении осени

АТОР: пять ночей в отеле Абхазии с перелетом обойдутся от 21,5 тысячи рублей на двоих

Фото: Shutterstock

Отдых в отеле Абхазии на двоих с перелетом из Москвы во второй половине октября-начале ноября обойдется в сумму от 21,5 тысячи рублей. Оптимальную стоимость путешествия на популярном среди россиян зарубежном направлении в осеннем сезоне назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечалось, что спрос на курорты Абхазии традиционно становится выше в сентябре-октябре. Так, в «Интуристе» фиксируют двукратное увеличение количества бронирований, а в «Дельфине» рассказали о 60-процентном росте продаж. Интерес россиян к южному направлению также подтвердили в FUN&SUN, «Мультитуре» и «Русском Экспрессе».

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При этом туроператоры не заметили сезонного снижения цен в отелях Абхазии, так как самые востребованные объекты оказались загружены практически до середины октября. Самое привлекательное предложение можно найти у FUN&SUN — пять ночей в отеле Alex Resort & SPA Hotel с перелетом из Москвы обойдутся в сумму от 21,5 тысячи рублей на двоих. Еще один выгодный вариант есть у «Дельфина»: семь ночей в «Гранд отель Абхазия» выйдут от 29,4 тысячи рублей, без учета дороги.

Ранее в августе Абхазию назвали самой дешевой зарубежной страной для пляжного отдыха в осенний период. По данным представителей Anex Tour, недельная путевка в сентябре обойдется примерно в 26 тысяч рублей. На втором месте оказалась Турция — стоимость туров на местные курорты в бархатный сезон стартует от 64 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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