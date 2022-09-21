Российские военные ликвидировали командира артиллеристов ВСУ под Харьковом

«Русская весна»: ВС России ликвидировали командира артиллеристов ВСУ Винокурова

Российские военные уничтожили под Харьковом украинского командира артиллеристов, майора Александра Винокурова. Об этом сообщается на портале «Русской весны».

Его ликвидировали ВС России на территории Харьковской области еще 16 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Майор командовал гаубичным самоходно-артиллерийским дивизионом 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени князя Романа Великого.

Уточняется, что он стал пятым «офицером-артиллеристом ВСУ, который за последние десять дней отправился к Бандере». В сообщении портала также говорится о «начале адресной охоты» за командованием артиллерийских подразделений армии Украины.