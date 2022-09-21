Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные ликвидировали командира артиллеристов ВСУ под Харьковом

«Русская весна»: ВС России ликвидировали командира артиллеристов ВСУ Винокурова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские военные уничтожили под Харьковом украинского командира артиллеристов, майора Александра Винокурова. Об этом сообщается на портале «Русской весны».

Его ликвидировали ВС России на территории Харьковской области еще 16 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Майор командовал гаубичным самоходно-артиллерийским дивизионом 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени князя Романа Великого.

Уточняется, что он стал пятым «офицером-артиллеристом ВСУ, который за последние десять дней отправился к Бандере». В сообщении портала также говорится о «начале адресной охоты» за командованием артиллерийских подразделений армии Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме перечислили подлежащих мобилизации в первую очередь
Следствие выявило новые эпизоды по делу адвоката Талантова о дискредитации армии
Российские военные ликвидировали командира артиллеристов ВСУ под Харьковом
В Госдуме оценили вероятность мобилизации депутатов
Клуб НХЛ заключил крупнейший контракт в истории лиги
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам в целях безопасности
Стало известно о состоянии госпитализированного Бурунова
Россиян заверили в комфортном отдыхе в Турции без карт «Мир»
Минэкономразвития рассказало россиянам о росте экономики и реальных доходов
В Минобороны уточнили порядок мобилизации резервистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.