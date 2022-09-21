В Азербайджане отвергли обвинения во вторжении в Армению

Президент Азербайджана Алиев считает безосновательными обвинения Еревана во вторжении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обвинения Еревана dо вторжении страны на территорию Армении безосновательны, передает ТАСС.

«Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вторглись на ее территорию, то эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Если граница проходила там, где они утверждают, то обустроили бы там пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся под их контролем, именно поэтому не проводили никаких работ на азербайджано-армянской границе», — утверждает Алиев.

Глава государства уточнил, что «собраны все карты, в том числе карты XIX, XX веков и более раннего периода», которые показывают, «кто на какой земле находился». «Без проведения делимитации никто не может нас ни в чем обвинять», — подчеркнул он.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось в ночь на 13 сентября. Армянские власти обратились к России за помощью из-за обострения обстановки.

В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.