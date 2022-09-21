Китай призвал армию готовиться к войне

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию сосредоточить внимание на подготовке к войне

Глава КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям. Его слова с выступления на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине приводит агентство «Синьхуа».

Китайский лидер подчеркнул, что за последние годы армия страны претерпела значительные изменения: теперь она имеет новую систему, структуру и военное обмундирование.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — заявил Си Цзиньпин.

Ранее США созвали встречу антикитайской группы «Партнеры в голубом Тихом океане» на фоне военной активности КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Мероприятие пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября перед саммитом тихоокеанских островов.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.