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Выявлено ускоренное затопление прибрежных городов

Nature Sustainability: крупные города тонут быстрее, чем повышается уровень моря

Фото: Agustin Diaz Gargiulo / Unsplash

Ученые Наньянского технологического университета (Сингапур), Лаборатории реактивного движения НАСА и Швейцарской высшей технической школы Цюриха выявили, что отдельные районы многих крупных прибрежных городов тонут быстрее, чем поднимается уровень моря. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

Исследователи проанализировали данные спутниковых измерений оседания земли в 48 крупнейших городах мира. Просадка грунта происходит из-за удаления грунтовых вод, подземного газа или уплотнения земли из-за веса массивных зданий. В сочетании с повышением уровня моря из-за таяния ледников в связи с антропогенным изменением климата это может привести к серьезным проблемам для мегаполисов в ближайшие годы.

В целом удалось измерить оседание грунта в крупных городах за период с 2014-го по 2020 год. Оказалось, что в 44 городах некоторые участки опускаются со скоростью до 20 миллиметров в год, тогда как уровень моря повышается со скоростью 3,7 миллиметра в год. Например, средний показатель для Хошимина во Вьетнаме составил 16,2 миллиметра в год. К 2030 году около двух квадратных километров земли в черте таких городов, как Рио-де-Жанейро, окажутся под водой, если не будут приняты меры по сдерживанию уровня моря.

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Александр Еникеев
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