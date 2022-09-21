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В Госдуме разъяснили влияние частичной мобилизации на чиновников

Картаполов заявил, что под мобилизацию могут попасть подходящие по критериям чиновники

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чиновники, которые подходят по критериям, могут попасть под частичную мобилизацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК.

«Конечно, подпадают, если они имеют боевой опыт, они подпадают под критерии», — заявил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

Картаполов уточнил, что под критерии попадают отслужившие в армии и имеющие боевой опыт, а также военно-учетную специальность. Кроме того, в первую очередь будут мобилизироваться недавно отслужившие военнообязанные, так как они знакомы с современной техникой.

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По его словам, депутаты Госдумы также не освобождаются от частичной мобилизации. «И сегодня спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин во всеуслышание сказал, что у нас, у депутатов, никакой брони нет. И все, кто считает себя готовым выполнять задачи в рядах Вооруженных сил РФ, могут это сделать», — заключил Картаполов.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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