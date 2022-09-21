Актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро в летящем платье

Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года»

Британская актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый образ Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года», вышедшего на экраны в 1955 году. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на котором она позирует в мини-платье белого цвета на бретелях с красной надписью Oh No («О нет») на груди. На размещенном кадре видно, что подол платья развивается из-за ветра. Образ телезвезды дополнили солнечные очки и небольшие серьги, а ее волосы собраны в высокий хвост.

Отмечается, что наряд актрисы имитировал снимок Монро, позировавшей на выходе из метро Нью-Йорка в аналогичном белом платье с летящей юбкой, которую последняя держала руками, чтобы не продемонстрировать нижнее белье.

Публикация Бекинсейл набрала 73 тысячи лайков и восхитила ее поклонников. «Красотка», «Вау», «Прекрасная», «Люблю тебя», «Суперская», — высказывались подписчики в многочисленных комментариях под постом.

В августе Кейт Бекинсейл посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.