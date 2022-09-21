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Актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро в летящем платье

Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года»
Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл . Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый образ Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года», вышедшего на экраны в 1955 году. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на котором она позирует в мини-платье белого цвета на бретелях с красной надписью Oh No («О нет») на груди. На размещенном кадре видно, что подол платья развивается из-за ветра. Образ телезвезды дополнили солнечные очки и небольшие серьги, а ее волосы собраны в высокий хвост.

Отмечается, что наряд актрисы имитировал снимок Монро, позировавшей на выходе из метро Нью-Йорка в аналогичном белом платье с летящей юбкой, которую последняя держала руками, чтобы не продемонстрировать нижнее белье.

Публикация Бекинсейл набрала 73 тысячи лайков и восхитила ее поклонников. «Красотка», «Вау», «Прекрасная», «Люблю тебя», «Суперская», — высказывались подписчики в многочисленных комментариях под постом.

В августе Кейт Бекинсейл посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.

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Карина Черных
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