Результат эпиляции на шее девушки вызвал споры в сети

Девушка сделала эпиляцию шеи ради четкой линии роста волос и вызвала споры в сети

Девушка захотела избавиться от нежелательной растительности на шее посредством эпиляции и вызвала споры в сети из-за результата процедуры. Соответствующий ролик появился на платформе TikTok.

Косметолог Дестани Джейд рассказала, что клиентка обратилась к ней с просьбой сделать эпиляцию шеи, чтобы добиться более четкой линии роста волос. На размещенных кадрах видно, что после проведенных процедур у девушки полностью исчезли короткие пряди, которые выбивались из основной массы волос.

По словам мастера, посетительница осталась довольна результатом. Несмотря на это, пользователи сети неоднозначно отнеслись к вирусному видео Джейд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «С маленькими волосами она выглядела милее», «Идеальная работа», «Слишком ровная линия роста волос — это пугает», «А мне нравится», «На ее месте я бы больше не делала хвост», — высказывались зрители.

«Главное, что клиент остался доволен моей работой», — ответила на споры подписчиков Джейд.

В июле жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис рассказала, что отказалась от бритья подмышек, и назвала плюсы волос на теле. Так, юзерша с никнеймом jadamackt рассказала, что перестала делать эпиляцию три года назад. 24-летняя блогерша призналась, что всегда страдала от зуда после бритья. Кроме того, уже через несколько часов в этой зоне у нее отрастала грубая щетина, вызывающая раздражение на коже.