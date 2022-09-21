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В Германии призвали в кратчайшие сроки поставить тяжелое вооружение Киеву

Оппозиция ФРГ призвала правительство срочно поставить тяжелое вооружение Киеву

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Оппозиция Германии призвала правительство страны в кратчайшие сроки поставить тяжелое вооружение Киеву, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N-TV.

С подобной инициативой выступил оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он призвал правящую в ФРГ коалицию «Светофор», состоящую из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), как можно скорее поставить на Украину тяжелое вооружение, в том числе боевые танки западного производства.

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Политики уточнили, что Киеву нужно срочно предоставить боевые танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты из промышленных запасов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Германии больше не способны поставлять вооружение Украине из собственных запасов.

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Марина Совина
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