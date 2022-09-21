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Казахстан решил отозвать голос за онлайн-выступление Зеленского в ООН

В МИД Казахстана заявили об отмене голоса за дистанционное выступление Зеленского в ООН

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Казахстан забирает свой голос за решение предоставить разрешение на дистанционное выступление президенту Украины Владимиру Зеленскому на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом заявила пресс-служба МИД республики агентству ТАСС.

Это решение было принято, так как поддержанная Казахстаном поправка Белоруссии к данному предложению, согласно которой лидеры других стран могли бы выступать в онлайн-формате, была отозвана.

«Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с "за" на "воздержаться", потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн — не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», — объяснили в МИД.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН.

Он отметил, что решение позволить лидеру Украины записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены организации. Небензя подчеркнул, что Зеленский путешествует по Украине и посещает регионы страны, но не может приехать на заседание ГА.

Накануне стало известно, что Киев может запросить разрешение, чтобы президент Украины на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН выступил в видеоформате, хотя в этом году мероприятие предполагает только очное участие.

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Кристина Есикова
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