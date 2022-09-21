Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Украину и Россию. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Гросси, он на полях ГА ООН провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также встретился и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Надеюсь отправиться в Киев или на Украину вскоре, а вероятно позднее посетить Россию», — сказал он.