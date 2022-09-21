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Блогерша раскрыла способ удаления пятен с одежды с помощью фрукта

Блогерша Паши Голдсмит удалила пятна с рабочей формы мужа с помощью апельсина

Фото: Shutterstock

Блогерша Паши Голдсмит раскрыла способ удалить сильные загрязнения с помощью одного фрукта. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша, которая называет себя цыганской королевой, показала испачканную маслом и копотью рабочую форму мужа. Девушка рассказала, что для того, чтобы отчистить одежду, ей понадобится три ингредиента: апельсин, поскольку у нее нет лимона, белый уксус и соль. Она обработала пятна долькой цитруса с солью, а затем протерла ткань смоченной в уксусе тряпкой.

Затем инфлюэнсерша поместила указанный предмет гардероба в стиральную машину и после показала результат стирки. Видно, что с изделия исчезли все пятна. «Форма выглядит как новая, только посмотрите», — обратилась Голдсмит к зрителям.

В августе Голдсмит раскрыла простой способ, который поможет отчистить пятна с белой одежды. Юзерша отметила, что использует для удаления загрязнений с кухонных полотенец, рубашек и носков соль и отбеливатель.

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Алина Гостева
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