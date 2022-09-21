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Семерых человек осудят за организацию нелегального игорного клуба в Москве

В Москве семерых соучастников осудят за создание игорного клуба на юго-западе столицы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве семерых человек задержали за организацию и проведение азартных игр на юго-западе столицы. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Шестеро из них признали вину.

По версии следствия, соучастники создали нелегальный игорный клуб, который работал с августа по октябрь 2021 года. Там проводились игры с использованием специального оборудования, столов для покера, игральных карт и фишек. Попасть в клуб можно было через рассылку в закрытых мессенджерах или по приглашению другого игрока.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками МВД. В офисах и квартирах фигурантов были проведены обыски, во время которых были изъяты деньги, игральное оборудование и другие устройства.

После задержания один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Он также «изобличил» себя и троих сообщников в другом преступлении. В 2021 году сообщники обманным путем оформили договор купли-продажи на квартиру в одном из домов на Базовской улице. Затем они продали ее за восемь миллионов рублей, которые позже поделили между собой.

25 января сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала межэтническую преступную группу за организацию игорного зала.

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Елизавета Новикова
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